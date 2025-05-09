ПСРМ: полиция останавливает автобусы с участниками Марша 9 мая

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) заявляет, что полиция в ряде районов страны препятствует гражданам добраться до Кишинева для участия в Марше, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Noi.
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