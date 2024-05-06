В Керчи ведут работы по благоустройству Казённого парка

В Керчи идут полным ходом работы по благоустройству Казённого парка. Строители завершили формирование границ центральной пешеходной аллеи, которая протянется через весь парк, создавая удобный маршрут для жителей и гостей города.
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