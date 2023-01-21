Армия США активно развивает систему военно-технического обслуживания, чтобы избежать нештатных ситуаций в будущем

Армия США активно развивает систему военно-технического обслуживания, чтобы избежать нештатных ситуаций в будущем

Счётная Палата США поддерживает идею активного развития системы военно-технического обслуживания американской армией, заключающуюся в проведении работ по восстановлению и ремонту военной техники.

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