Берегите голову🤕🤕🤕 Землю накроют очень мощные магнитные бури Очень сильная магнитная буря - до класса G4 или даже выше - ожидается с четверга.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Берегите голову🤕🤕🤕 Землю накроют очень мощные магнитные бури Очень сильная магнитная буря - до класса G4 или даже выше - ожидается с четверга.