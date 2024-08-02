Срубленное вандалами "дерево Робин Гуда" стало возрождаться и выпустило побеги

Дерево Робин Гуда в Великобритании начало возрождаться к жизни. Десять месяцев назад платан Сикамор-Гэп, переживший две мировые войны, семь монархов и более 40 премьер-министров, был срублен вандалами, передает mir24.
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