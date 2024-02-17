В России резко подешевел внедорожник Toyota Land Cruiser 300: за несколько месяцев цена упала почти на 3 миллиона рублей

﻿﻿Популярный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал существенно доступнее в России. Если осенние цены на эти автомобили стартовали с 12,7 млн ​​рублей, то сейчас цена самого доступного экземпляра составляет 8,97 млн ​​рублей.