В России резко подешевел внедорожник Toyota Land Cruiser 300: за несколько месяцев цена упала почти на 3 миллиона рублей

Популярный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стал существенно доступнее в России. Если осенние цены на эти автомобили стартовали с 12,7 млн рублей, то сейчас цена самого доступного экземпляра составляет 8,97 млн рублей.
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