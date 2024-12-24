В Ростовской области стартовала Всероссийская акция профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз»

По инициативе ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с Общественным советом при донском полицейском главке и региональным отделением «Движение Первых» в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) прошли традиционные новогодние мероприятия для несовершеннолетних, родители которых состоят на профилактическом учёте в органах внутренних дел региона.