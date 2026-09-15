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Несекретные материалы

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Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету

Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету

Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону военного вертолета у южного побережья Дании, что вызвало обеспокоенность в Копенгагене, пишут западные СМИ.

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