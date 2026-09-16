Бензин за неделю подешевел в 21 регионе России

Розничные цены на автомобильный бензин пошли вниз сразу в 21 регионе России. Расчёт на основе данных Росстата охватывает период с 8 по 14 сентября, и география удешевления топлива оказалась широкой — от Крыма до Сибири и Дальнего Востока.