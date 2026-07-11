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Свадьба в перерыве между утренниками и дружба с Ургантом: как Кирилл Полухин стал востребованным актером и сохранил брак длиной в 30 лет

Свадьба в перерыве между утренниками и дружба с Ургантом: как Кирилл Полухин стал востребованным актером и сохранил брак длиной в 30 лет

Кирилл Полухин не относится к числу артистов с классической «кинематографичной» внешностью, однако его харизма мгновенно приковывает внимание зрителей.

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