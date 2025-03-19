Дмитрий Джангиров: Глубинное государство США: защитник демократии или теневая угроза?

Может ли нарушение законов ради «высших целей» быть оправдано? Кто на самом деле управляет Америкой: избранные политики или невидимая элита? Почему 75% американцев оказались за пределами влияния на собственную демократию? Парадокс глубинного государства В апреле 2018 года The Guardian опубликовал эссе профессора права Джека Голдсмита, которое вскрыло противоречивую суть американского «глубинного государства».
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