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Биолог Маркель объяснил, почему важна персонализированная терапия гипертонии

Биолог Маркель объяснил, почему важна персонализированная терапия гипертонии

Как стресс приводит к повышению давления и почему сейчас люди страдают от стресса сильнее, чем в каменном веке, в чем проблема с нынешним лечением гипертонии и почему важно разрабатывать методы персонализированной терапии, рассказал "Газете.

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