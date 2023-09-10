Больше трети (30,4%) предпринимателей и чиновников считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия экономических санкций.
30% российской элиты готовы на компромисс с Западом
Комментарии
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Лев Добрый
Готовых на компромисс с западом наших мерзавцев - на свалку истории!😜👈👍
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16 час.
Бобкина Татьяна
А кто эта ЭЛИТА? Дорвавшиеся до власти чиновники и обворовашие страну миллиардеры? Сталина на них нет. Сейчас бы строили дороги на Колыме, да лес валили в Сибири.Ой кака бы зауважал страну
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15 час.
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