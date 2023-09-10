30% российской элиты готовы на компромисс с Западом 

Бобкина Татьяна

А кто эта ЭЛИТА? Дорвавшиеся до власти чиновники и обворовашие страну миллиардеры? Сталина на них нет. Сейчас бы строили дороги на Колыме, да лес валили в Сибири.Ой кака бы зауважал страну