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30% российской элиты готовы на компромисс с Западом 

30% российской элиты готовы на компромисс с Западом 

Больше трети (30,4%) предпринимателей и чиновников считают, что России нужно пойти на уступки Западу ради снятия экономических санкций.

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Комментарии
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Лев Добрый
Готовых на компромисс с западом наших  мерзавцев - на свалку истории!😜👈👍
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16 час.
Бобкина Татьяна
А кто эта ЭЛИТА? Дорвавшиеся до власти чиновники и обворовашие  страну миллиардеры? Сталина на них нет. Сейчас бы строили дороги на Колыме, да лес валили в Сибири.Ой кака бы зауважал страну
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15 час.

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