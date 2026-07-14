Система ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила атаку ещё семи БПЛА на подлете к Москве. Силами ПВО Минобороны России уничтожены семь беспилотников, летевших на столицу В настоящий момент, на месте падения обломков продолжают работу специалисты.