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Царьград

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Система ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Система ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на подлете к Москве — Собянин

Мэр Сергей Собянин сообщил, что система ПВО отразила атаку ещё семи БПЛА на подлете к Москве.  Силами ПВО Минобороны России уничтожены семь беспилотников, летевших на столицу В настоящий момент, на месте падения обломков продолжают работу специалисты.

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