Про русских и предателей

Пашиняну надо 3.14зды дать и отправить на каторгу, а Армению возвращать на орбиту России.

Сергей Федотов

Наслушаетесь речей на митингах черносотенцев, потом приходите и бузите в интернете🤪 Ну своей же головой, своей нужно думать. Завтра Берию национальным героем объявят, тоже поди убеждать нас станете?