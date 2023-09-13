Медвежий угол

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Про русских и предателей

Про русских и предателей

Часто слышу как русских "предали" грузины, болгары. казахи и т.д. Причём тут предательство? Предают свои, а они чужие.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Пашиняну надо 3.14зды дать и отправить на каторгу, а Армению возвращать на орбиту России.
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3 час.
Сергей Федотов
Наслушаетесь речей на митингах черносотенцев, потом приходите и бузите в интернете🤪 Ну своей же головой, своей нужно думать. Завтра Берию национальным героем объявят, тоже поди убеждать нас станете?
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1 час.
Lana_Borei Иванова
А почему, действительно армяне сьезжают со своей Родины?
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39 мин.

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