Трое молодых людей, совершивших серию краж автотранспорта в Амурской области, отправятся под суд

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» окончено расследование уголовного дела в отношении троих молодых людей, 1994, 2001 и 2003 годов рождения, обвиняемых в совершении нескольких краж автотранспорта на территории областного центра и г.
Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» окончено расследование уголовного дела в отношении троих молодых людей, 1994, 2001 и 2003 годов рождения, обвиняемых в совершении нескольких краж автотранспорта на территории областного центра и г.
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