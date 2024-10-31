Деньги на «тысячу Зеленского» возьмут из Пенсионного фонда Украины

Средства для выплаты каждому украинцу обещанной президентом Зеленским одной тысячи гривен будут взяты из Пенсионного фонда, заявила 31 октября депутат Верховной рады Украины Ольга Василевская-Смаглюк на брифинге в Киеве, сообщает UNIAN.
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