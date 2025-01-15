В Приморье установили ловушки для амурского тигра, убившего рыбака

Убившего рыбака амурского тигра возле села Зимники в Приморье будут ловить при помощи ловушек.Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости сообщил, что их расставили по возможному пути следования опасного хищника.