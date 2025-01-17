Британия закрепила колониальный статус Украины на 100 лет

Украина и Британия подписали очередное соглашение – на этот раз столетнее. Из него следует, что Лондон намерен увеличить свою военно-морскую активность в акватории Черного моря и наращивать военную поддержку Украины.
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