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  • Стефания Новак
    Пора освободить Украину от колонизации британцев. Как такое возможно в 21 веке объявить ее колонией англии? Даже Афри...Британия закрепил...
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Британия закрепила колониальный статус Украины на 100 лет

Британия закрепила колониальный статус Украины на 100 лет

Украина и Британия подписали очередное соглашение – на этот раз столетнее. Из него следует, что Лондон намерен увеличить свою военно-морскую активность в акватории Черного моря и наращивать военную поддержку Украины.

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Комментарии
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Стефания Новак
Пора освободить Украину от колонизации британцев. Как такое возможно в 21 веке объявить ее колонией англии? Даже Африка скинула англию и стала самостоятельной!
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22 час.

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