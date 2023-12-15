Politico: ЕС согласовывал 12-й пакет санкций против РФ без канцлера Австрии

Лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, Австрия, ранее выступавшая против их принятия, не принимала участия в согласовании, в этот момент канцлер Австрии Карл Нехаммер выходил из зала заседания.
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