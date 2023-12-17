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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. По игре «Краснодар» смотрится предпочтительнее». Олег Иванов об РПЛ

«Пусть Семак не обижается, но надо уже кому-то другому поднять чемпионский кубок над головой. По игре «Краснодар» смотрится предпочтительнее». Олег Иванов об РПЛ

«Если на старте сезона я не воспринимал «быков» как реального претендента на чемпионство, то матч в Петербурге все перевернул.

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