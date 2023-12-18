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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Минэнерго России определило претендентов на субсидии для строительства СПГ-инфраструктуры

Минэнерго России определило претендентов на субсидии для строительства СПГ-инфраструктуры

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Министерство энергетики России отобрало компании, претендующие на получение субсидий из федерального бюджета для строительства объектов по производству и заправке сжиженного природного газа (СПГ) и возмещение части затрат на реализацию таких проектов.

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