Минэнерго России определило претендентов на субсидии для строительства СПГ-инфраструктуры

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Министерство энергетики России отобрало компании, претендующие на получение субсидий из федерального бюджета для строительства объектов по производству и заправке сжиженного природного газа (СПГ) и возмещение части затрат на реализацию таких проектов.