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Песков: Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира с Украиной

Песков: Россия хочет не перемирия, а долгосрочного мира с Украиной

Пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова в ходе брифинга спросили об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, которое анонсировал американский лидер Дональд Трамп.

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