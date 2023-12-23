Без оливье и селедки под шубой: какой была история русского новогоднего застолья Ирэн ОрлонскаяВ современном мире сложно представить праздничное застолье в честь Нового года без ароматных мандаринов, оливье и, конечно, селедки под шубой.
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