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Без оливье и селедки под шубой: какой была история русского новогоднего застолья

Без оливье и селедки под шубой: какой была история русского новогоднего застолья

Без оливье и селедки под шубой: какой была история русского новогоднего застолья Ирэн ОрлонскаяВ современном мире сложно представить праздничное застолье в честь Нового года без ароматных мандаринов, оливье и, конечно, селедки под шубой.

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