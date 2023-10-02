Союз пациентов предложил распространить стимулирующие выплаты на частные клиники: Минздрав назвал эту инициативу странной

Всероссийский союз пациентов направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой распространить стимулирующие выплаты на тех врачей, которые оказывают медпомощь по программе ОМС в частных клиниках.
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