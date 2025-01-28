Google Maps скоро переименует Мексиканский залив в «Залив Америки»

Google переименует Мексиканский залив и гору Денали на Аляске в Google Maps, как только федеральная картографическая база данных отразит изменения, внесенные по распоряжению администрации Трампа, объявила компания в понедельник.
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