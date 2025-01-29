Политика как он...
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Политика как она есть

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Bloomberg: Рубио в беседе с Каллас поддержал усиление давления на РФ

Bloomberg: Рубио в беседе с Каллас поддержал усиление давления на РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас поддержал позицию ЕС о необходимости усилить давление на Россию в контексте конфликта на Украине.

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