Bloomberg: Рубио в беседе с Каллас поддержал усиление давления на РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Каей Каллас поддержал позицию ЕС о необходимости усилить давление на Россию в контексте конфликта на Украине.
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