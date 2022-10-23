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Ученый Зверев уверен, что лихорадку Эбола очень быстро локализуют в случае завоза в РФ

Ученый Зверев уверен, что лихорадку Эбола очень быстро локализуют в случае завоза в РФ

Научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев в разговоре с ТАСС высказал мнение, что в случае завоза лихорадки Эбола в Россию специалисты очень быстро локализуют заболевание.

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