Ученый Зверев уверен, что лихорадку Эбола очень быстро локализуют в случае завоза в РФ

Научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев в разговоре с ТАСС высказал мнение, что в случае завоза лихорадки Эбола в Россию специалисты очень быстро локализуют заболевание.