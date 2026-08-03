Российский контроллер для двигателей дронов-охотников пошёл в серию Российский холдинг «Росэл» запускает в серию новый компактный контролл.
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Российский контроллер для двигателей дронов-охотников пошёл в серию Российский холдинг «Росэл» запускает в серию новый компактный контролл.
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