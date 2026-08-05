Сестра Ким Чен Ына пригрозила не допустить военной эволюции Японии

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Япония ускоряет своё превращение в «военную державу» и переходит к практической реализации стратегии нанесения превентивных ударов, что представляет опасность для КНДР.
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