Не учить языки и при этом не деградировать

Одиннадцатая тема в серии статей с видео по главам книги Алексея Хохлатова НЕОСФЕРА 2069 – Будущее Будет Светлым посвящена автопереводчикам, детекторам лжи и общим гаджетам, а также естественности раскрытия данных о себе.
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