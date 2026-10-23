«Военная хроника» утверждает, что Иран создал свой аналог российской системы управления ответным ударом, которая широко известна как «Периметр» или, согласно западному наименованию, «Мёртвая рука».
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