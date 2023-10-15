Майкл Кейн объявил о завершении карьеры

90-летний Майкл Кейн в эфире радио BBC объявил о завершении актёрской карьеры. «Я подумал о том, что у меня было полно картин, в которых я играл, и которые получили невероятные отзывы… Что я могу ещё сделать, чтобы перебить этот успех? Единственные роли, которые мне сейчас доступны — роли 90-летних стариков.