В выходные в Иркутске провели комплексную уборку улиц

Комплексную уборку улиц провели во всех районах Иркутска в прошедшие выходные. С городских дорог собрали мусор, в прядок привели дорожное покрытие, тротуары и ограждения, а также выполнили ямочный ремонт, сообщает администрация города.
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