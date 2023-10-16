Глава МИД Ирана Абдоллахиан: возможны превентивные меры против Израиля

Лидеры сопротивления не позволят Израилю делать в Газе все, что захочется. В ближайшее время могут быть применены «любые превентивные меры», заявил в телеэфире Farsnews глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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