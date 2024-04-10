Представители ГУТ МВД России приняли участие в Межотраслевом форуме «Проектирование систем безопасности инфраструктурных объектов с учетом новых угроз»

Сотрудники ГУТ МВД России приняли участие в межотраслевом форуме «Проектирование систем безопасности инфраструктурных объектов с учетом новых угроз», организованном информационным агентством «Эксперты безопасности».
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