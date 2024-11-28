В новороссийском порту забраковали 22 тонны турецких мандаринов

В новороссийском порту забраковали 22 тонны турецких мандариновТаможенники новороссийского порта совместно со специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора не пустили в Россию партию турецких мандаринов.
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