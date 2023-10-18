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В США советуют Зеленскому бежать из Украины

В США советуют Зеленскому бежать из Украины

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что украинского президента ожидают большие проблемы.Гарланд Никсон заявил, что время Владимира Зеленского подходит к концу и у него есть шанс покинуть пост президента и Украину в максимально короткие сроки.

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