Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что украинского президента ожидают большие проблемы.Гарланд Никсон заявил, что время Владимира Зеленского подходит к концу и у него есть шанс покинуть пост президента и Украину в максимально короткие сроки.
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