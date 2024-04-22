Автор: АМАРАНТ "Ибо неча." Днепропетровское подполье слило отель с пилотами и их наставниками. Тотальная аннигиляция Наши "воздушники" продолжают свой неустанный кропотливый труд по усушке-утруске соседей.
Тотальная аннигиляция укролетчиков вкупе с их инструкторами
Комментарии
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Алексей Тан
В Германии есть забегаловка (пивная)... так там Владелец и завсегдатели... гордятся!...: "Мы не хухры мухры"... к нам САМ Путин заходил и наше пиво пил!... Может быть, может Наш президент и СНИЗОЙДЁТ... и согласится получить нобелевку... всё может быть.
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2 час.
Сергей Дроздов
Пивная называется гаштет
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1 час.
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