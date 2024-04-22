Тотальная аннигиляция укролетчиков вкупе с их инструкторами

Алексей Тан

В Германии есть забегаловка (пивная)... так там Владелец и завсегдатели... гордятся!...: "Мы не хухры мухры"... к нам САМ Путин заходил и наше пиво пил!... Может быть, может Наш президент и СНИЗОЙДЁТ... и согласится получить нобелевку... всё может быть.