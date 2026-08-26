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Лиам Лоусон: «Мне комфортнее в «Ред Булл»-2026, чем в прошлогоднем»

Пилот « Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон, проведший Гран-при Нидерландов в составе «Ред Булл», поделился мыслями о разнице между машинами австрийской команды.

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