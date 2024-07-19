Разработана умная почва для лучшего роста растений

Ученые Техасского университета в Остине разработали умную почву, способную улавливать воду из воздуха и контролировать высвобождение удобрений, что обеспечивает постоянное снабжение растений питательными веществами и их лучший рост.
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