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Самарские следователи возбудили дело в отношении районных чиновников

Самарские следователи возбудили дело в отношении районных чиновников

За бывшим главой Волжского района Евгением Макридиным потянулся уголовный шлейф.Депутат Государственной Думы от партии “Новые люди” Владимир Плякин сообщил о том, что в отношении неустановленных лиц администрации Волжского района возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением.

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