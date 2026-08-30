«В Одессе и Николаеве проведём референдумы, а Киев станет протекторатом» – Казаков

Россия не закончит СВО, пока вся Южная и Центральная Украина так или иначе не перейдёт под её контроль.
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Оставить бандеровцам государственность? Не стоило тогда начинать СВО.