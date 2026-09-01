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Тульские новости

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Тула обновляет материально-техническую базу вузов

Тула обновляет материально-техническую базу вузов

Доля обновленного жилого фонда в общежитиях ТулГУ достигла 30%, что позволило повысить привлекательность университета и увеличить долю иногородних первокурсников с 14,7% до 27% к 2027 году.

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