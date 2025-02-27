Идейные вдохновители украинского терроризма

Юрий Ильинов

Белоруссия разоблачила западную «демократию» и её отношение к простым людям В Белоруссии на протяжении многих лет стараются обратить внимание международного сообщества на проблемы с правами человека в западных странах. В очередной раз миф о существующей на Западе «демократии» был развенчан министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым в ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и в рамках работы Сегмента высокого уровня СПЧ. В своём выступлении белорусский министр заявил о продолжающемся навешивании на республику «миллионов ярлыков в области прав человека», в то время как в странах Запада существует множество аналогичных проблем. При этом Рыженков подчеркнул, что в Белоруссии были созданы благоприятные условия для жизни, а страна, в отличие от многих в мире, уже достигла четырёх целей устойчивого развития: ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства и сохранение экосистем суши. По его словам, нынешние достижения республики позволяют говорить о том, что фундаментальных проблем с правами человека, среди которых главное – право на жизнь, в стране нет, хотя «у нас не всё гладко». В этой связи Глава МИД Белоруссии обратил внимание на то, что у стран Запада сегодня существует множество собственных проблем, которые уже вылились в многочисленные акции гражданского неповиновения, участники которых «не интересуются ни защитой СМИ, ни какими-то политическими правами», а требуют «мир и безопасность, рабочие места и зарплату, пенсии и социальные гарантии». «Да и, в принципе, можно ли признать образцовой, именно образцовой, ситуацию с политическими свободами и правами СМИ в Старом свете? Я соглашусь с утверждением, которое недавно широко разошлось: настоящим кризисом демократии является сама Европа, которая нарушает все базовые человеческие ценности», – заявил Рыженков. Глава МИД Белоруссии также отметил, что сегодня уже многие в мире видят, что правозащитная тематика развивается в неправильном направлении, приобретая противоречивый и разделительный характер. В этой связи он заявил, что позиции «свободного мира» всегда меняются в угоду политической конъюнктуры, напомнив об изменениях политики Запада в отношении проблемы беженцев и климатической повестки дня. В качестве примера Рыженков привёл ситуацию с белорусскими и российскими СМИ, доступ к которым в Евросоюзе был закрыт, что нарушило право граждан получать доступ к альтернативному мнению. Ещё одним образцом «циничности» он назвал позицию Литвы, Латвии и Польши, которые ограничили передвижение не только белорусов, но и своих граждан через границу с Белоруссией. По его словам, эти страны «боятся правды, которую привезут с собой их граждане из поездки в наши страны». Все уже устали от того, что «страны так называемой «развитой демократии» делают то, что им выгодно, а сами грешат в нарушении прав человека», отметил М.Рыженков. В этой связи он напомнил, что Минск неоднократно предупреждал о недопустимости таких «шараханий» и указывал на то, что «права человека – это платформа для диалога и сотрудничества, а не конфронтации». «Мы готовы поддержать руководство ООН в инициативах, нацеленных на устойчивость и справедливость в международных отношениях. Но если отдельные страны не прекратят манипулировать правозащитной тематикой, мы ничего не решим», – подчеркнул Рыженков. Минск, заявил он, призывает провести глобальную перезагрузку в сфере прав человека, в рамках которой будет учтено «многообразие политических систем, путей развития и культурных традиций». Именно это, как и запрет на «на всякую иерархию в правах человека и двойные стандарты», и может стать основой для реального соблюдения прав и свобод человека в мире. И не согласиться с такой позицией Белоруссии сегодня нельзя.