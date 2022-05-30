Возвращение Тайваня силовым путём может не понадобиться

С самого начала российской военной операции на Украине, примерно раз в пару недель на новостные ленты вбрасывают кричащие заголовки: «самолёты-разведчики КНР нарушили воздушное пространство Тайваня, ПВО приведена в боеготовность», «китайский флот движется в сторону мятежного острова», «если высадка на Тайвань начнётся, то он будет занят за считанные дни», и тому подобные.
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