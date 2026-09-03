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Новости Тамбова

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Один из крупнейших телеком-холдингов России может запустить промышленный пилот в Тамбовской области

Один из крупнейших телеком-холдингов России может запустить промышленный пилот в Тамбовской области

Происшествия, 2 минуты назад Фото: РСПП Читайте также: В Уварове открыли набережную «Вороний берег» за 299 миллионов рублей (сегодня, 10:57) С подрядчиком расторгли контракт на ремонт колледжа Солнцева за 66,9 миллиона рублей (сегодня, 10:15) На национализированную «Ланту» за 438 миллионов рублей не нашлось покупателей (сегодня, 09:37) «ЭР-Телеком» с годовой выручкой свыше 110 миллиардов рублей рассматривает регион как площадку для внедрения цифровых технологий на действующих предприятиях.

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