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Царьград

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Datasel SRL поставила Эстонии неисправные боеприпасы для ВСУ

Datasel SRL поставила Эстонии неисправные боеприпасы для ВСУ

Эстония получила неисправные боеприпасы от индийской компании Datasel SRL для ВСУ, что привело к отставке министра обороны Ханно Певкура.

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