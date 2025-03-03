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Закон, порядок, государство

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В Голопристанском округе Херсонской области проведены мероприятия по информированию населения о способах противодействия дистанционным мошенничествам

В рамках информационной кампании по кибербезопасности, проводимой совместно с представителями отделения по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, сотрудники Отдела МВД России «Голопристанский» провели профилактические мероприятия, направленные на борьбу с дистанционным мошенничеством и повышение киберграмотности населения.

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