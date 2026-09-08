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Слух о посадке в поезда и самолеты только через «Макс» оказался ложным

Слух о посадке в поезда и самолеты только через «Макс» оказался ложным

В Сети появилась информация, что в России введут посадку на самолеты и поезда только через идентификацию пассажиров с помощью мессенджера «Макс».

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